Traffico Roma del 17-10-2024 ore 08:30 (Di giovedì 17 ottobre 2024) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione ben trovati molto intenso Traffico sulla rete viaria cittadina con le code segnalate su tutte le principali vie di accesso al centro sul Raccordo Anulare abbiamo incolonnamenti in carreggiata interna a partire dal bivio con la Roma Firenze fino alla Tiburtina altre cose dallo svincolo Casilina all’uscita Ardeatina decisamente trafficata anche la carreggiata esterna interessata da code a tratti all’uscita per la Cassia sino alla Pontina code anche tra l’uscita Tor Bella Monaca allo svincolo per La via Tiburtina sotto la turbano della Roma L’Aquila permangono incolonnamenti da Settecamini alla tangenziale un’analoga sulla Roma Fiumicino con le code registrate dal raccordo alla zona dell’Euro sulla tangenziale Cody dall’uscita Pietralata Monti Tiburtini sino alla Salaria verso lo stadio Olimpico e poi per lavori sono possibili code da Tor di Quinto ... Romadailynews.it - Traffico Roma del 17-10-2024 ore 08:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) LuceverdeBuongiorno dalla redazione ben trovati molto intensosulla rete viaria cittadina con le code segnalate su tutte le principali vie di accesso al centro sul Raccordo Anulare abbiamo incolonnamenti in carreggiata interna a partire dal bivio con laFirenze fino alla Tiburtina altre cose dallo svincolo Casilina all’uscita Ardeatina decisamente trafficata anche la carreggiata esterna interessata da code a tratti all’uscita per la Cassia sino alla Pontina code anche tra l’uscita Tor Bella Monaca allo svincolo per La via Tiburtina sotto la turbano dellaL’Aquila permangono incolonnamenti da Settecamini alla tangenziale un’analoga sullaFiumicino con le code registrate dal raccordo alla zona dell’Euro sulla tangenziale Cody dall’uscita Pietralata Monti Tiburtini sino alla Salaria verso lo stadio Olimpico e poi per lavori sono possibili code da Tor di Quinto ...

Smart working fino al 2025 - Roma spinge sull’acceleratore per ridurre il traffico - Biazzo ha infatti dichiarato: “La produttività resta il nostro faro, sia per il settore privato che per la Pubblica amministrazione”. Le principali associazioni sindacali e datoriali, come Cgil, Cisl, Uil e Unindustria, hanno aderito all’accordo, promuovendo questa strategia in collaborazione con l’amministrazione comunale. (Quifinanza.it)

Traffico Roma del 16-10-2024 ore 20 : 00 - luceverde. Luceverde Roma devi trovati dalla redazione resto intenso il traffico sul Raccordo Anulare Code in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana è per aria e proseguendo tra Nomentana e Prenestina stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino alla Romanina coda trattino uscita dalla città anche sul tratto Urbano della A24 roma-teramo da Portonaccio a Raccordo Anulare ci ... (Romadailynews.it)