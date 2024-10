Traffico di droga a Faenza: un arresto (Di giovedì 17 ottobre 2024) Faenza (Ravenna), 17 ottobre 2024 - A Faenza i poliziotti del locale Commissariato hanno arrestato un extracomunitario per il reato di produzione e Traffico di sostanze stupefacenti. L’episodio risale a ieri, quando nell’ambito di un servizio disposto dal Questore di Ravenna, Lucio Pennella (finalizzato al contrasto dei reati attinenti allo spaccio e al Traffico di stupefacenti), gli agenti hanno individuato un’abitazione, ritenuta sospetta, in cui risiedono una donna italiana e un nordafricano non in regola con le norme sul soggiorno. Non appena entrati, i poliziotti hanno percepito l’olezzo riconducibile alla marijuana, procedendo pertanto alla perquisizione della casa. Il tentativo di fuga del nordafricano, che nel frattempo aveva raggiunto un terrazzo posto al primo piano, che non ha sortito gli effetti sperati. Ilrestodelcarlino.it - Traffico di droga a Faenza: un arresto Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)(Ravenna), 17 ottobre 2024 - Ai poliziotti del locale Commissariato hanno arrestato un extracomunitario per il reato di produzione edi sostanze stupefacenti. L’episodio risale a ieri, quando nell’ambito di un servizio disposto dal Questore di Ravenna, Lucio Pennella (finalizzato al contrasto dei reati attinenti allo spaccio e aldi stupefacenti), gli agenti hanno individuato un’abitazione, ritenuta sospetta, in cui risiedono una donna italiana e un nordafricano non in regola con le norme sul soggiorno. Non appena entrati, i poliziotti hanno percepito l’olezzo riconducibile alla marijuana, procedendo pertanto alla perquisizione della casa. Il tentativo di fuga del nordafricano, che nel frattempo aveva raggiunto un terrazzo posto al primo piano, che non ha sortito gli effetti sperati.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

'Ndrangheta e traffico di droga : arrestato il figlio del boss Papalia - . . Domenico Papalia, figlio di Antonio, storico boss della 'ndrangheta in Lombardia, è stato arrestato, con ordinanza di custodia cautelare in carcere, in un'inchiesta dei pm di Milano Sara Ombra e Leonardo Lesti con al centro l'accusa di associazione finalizzata al traffico di droga, in particolare. (Reggiotoday.it)

Arrestato per traffico di droga Domenico Papalia - il figlio del boss della ‘ndrangheta in Lombardia - Domenico Papalia, figlio del boss della 'ndrangheta Antonio Papalia, è stato arrestato per associazione finalizzata al traffico di cocaina. Il 41enne avrebbe gestito l'arrivo di decine di chili di cocaina dal Nord Europa.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Traffico di droga - arrestato Domenico Papalia : rampollo di ‘ndrangheta vicino alla curva Sud del Milan. “Gestiamo la coca stile Gomorra” - Secondo le indagini, Papalia avrebbe a disposizione alcune auto con targa tedesca. Sui panetti è inciso il nome Barsa. L’uomo chiede: “Non prendermi per scostumato, quanto devi salire di pila?”. Insomma, il giovane rampollo della ‘ndrangheta è cresciuto. L6e4m9. Ad esempio, scrive il gip, “partecipa (unitamente a Marando) a un incontro con i vertici del sodalizio importatore dello stupefacente ... (Ilfattoquotidiano.it)