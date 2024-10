The Fantastic Four | un murales dal NYCC offre un primo sguardo a H E R B I E

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) The: undaluna H.E.R.B.I.E. Il New York Comic-Con sta iniziando a scaldarsi e prima che i panel prendano il via, i Marvel Studios hanno svelato un nuovoche mette in risalto diversi eroi e cattivi del MCU. Sebbene sia apparso brevemente nel trailer trapelato, lo striscione ciunvero e proprio a H.E.R.B.I.E., il robot di The: First Steps. Non sappiamo ancora chi darà la voce a H.E.R.B.I.E., ma si ipotizza che possa essere Natasha Lyonne, il cui ruolo nel prossimo reboot non è ancora stato confermato (diremmo che è più probabile che interpreti Alicia Masters, ma non si sa mai). Di seguito, ecco l’aspetto del personaggio: Tutto quello che c’è da sapere su The: First Steps Il film è atteso al cinema il 25 luglio 2025.