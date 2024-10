The Apprentice, il film sulle origini di Trump è un boomerang: perchè Hollywood respinge il girato (Di giovedì 17 ottobre 2024) The Apprentice, il film sulle origini di Donald Trump scuote pubblico e critica ma soprattutto ribalta Hollywood: gli ostacoli principali. Attaccare, attaccare, attaccare. Questo, in estrema sintesi, afferma The Apprentice. Il film sulle origini di Donald Trump apre al dibattito e ai retroscena sulla vita del prossimo candidato alla Presidenza degli Stati Uniti d’America nonché ex Presidente USA. La sua figura è stata sempre molto dibattuta, ma questo film fa emergere l’ascesa e il carattere di un uomo che prima di darsi alla politica affonda le proprie mani nel mercato immobiliare e non solo. Un frame di The Apprentice (Per gentile concessione di Samanta Della Longa, ufficio stampa del film)Il ritratto di una personalità senza scrupoli che non si risparmia, se necessario, a schiacciare persone che si mettono sulla propria strada. Un ostacolo Trump lo rimuove, a qualsiasi costo. Cityrumors.it - The Apprentice, il film sulle origini di Trump è un boomerang: perchè Hollywood respinge il girato Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) The, ildi Donaldscuote pubblico e critica ma soprattutto ribalta: gli ostacoli principali. Attaccare, attaccare, attaccare. Questo, in estrema sintesi, afferma The. Ildi Donaldapre al dibattito e ai retroscena sulla vita del prossimo candidato alla Presidenza degli Stati Uniti d’America nonché ex Presidente USA. La sua figura è stata sempre molto dibattuta, ma questofa emergere l’ascesa e il carattere di un uomo che prima di darsi alla politica affonda le proprie mani nel mercato immobiliare e non solo. Un frame di The(Per gentile concessione di Samanta Della Longa, ufficio stampa del)Il ritratto di una personalità senza scrupoli che non si risparmia, se necessario, a schiacciare persone che si mettono sulla propria strada. Un ostacololo rimuove, a qualsiasi costo.

