Teocoli Celentano Don Backy | voi da che parte state?

Teo Teocoli torna sulla rottura con Adriano Celentano e rivela i motivi della lite - L’attore Teo Teocoli torna sulla discussione con Adriano Celentano e svela i motivi della rottura. Oggi, dopo più di 60 anni, sui social mi ha rinfacciato queste cene e l’avermi prestato 100mila lire per una macchina, che peraltro mi si ruppe a Parigi tanti anni fa. All’epoca ero giovane e poi io potevo anche mangiare a casa, visto che vivevo in città . (Metropolitanmagazine.it)

Clan e vecchie ruggini - dopo il caso Celentano scintille tra Teo Teocoli e Don Backy - Di che "debito" parliamo? “Sono 250 mila lire, che gli prestai negli anni '66 perché gli si fuse il motore della sua macchina a Parigi e la dovette riportare a Milano. Lei rivuole indietro quei soldi? “Ma no, non m'interessa, era una battuta la mia.   “Non gli ho pagato la cena ma le cene, per anni, così come quando andavamo al cinema o a teatro. (Iltempo.it)

Teo Teocoli rivela finalmente perché lui a Celentano hanno litigato : ecco il motivo incredibile - Il motivo per cui Celentano si sarebbe eclissato dal mondo dello spettacolo e, a questo punto, anche fra i suoi amici di sempre, sarebbe la delusione artistica dovuta ad Adrian, il programma flop andato in onda diversi anni fa. Qualche settimana fa, Teo Teocoli – ospite del podcast Tintoria – aveva fatto un’amara battuta su Adriano Celentano. (Donnapop.it)