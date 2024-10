Oasport.it - Superbike, Jerez ospita l’ultimo atto della stagione. Razgatlioglu a un passo dal Mondiale, Bulega spera in un miracolo

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Questo weekend il circuito dide la Frontera ospiterà il Gran Premio di Spagna 2024, ultimo capitolo stagionale del. Sono rimasti in due a contendersi il titolo iridato, ma a meno di clamorosi colpi di scena la situazione dovrebbe rimanere invariata al termine delle tre manche in programma sulla pista andalusa tra sabato 19 e domenica 20 ottobre. Toprak, sempre sul podio da quando è rientrato dall’infortunio di Magny-Cours (che lo ha costretto a saltare due Gran Premi), può gestire un ampio margine di 46 punti su Nicolòed è quindi vicino alla conquista del secondo titolocarriera in(dopo quello del 2021 con Yamaha), al primo annosua nuova avventura in BMW.