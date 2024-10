Studente schiaffeggiato da docente, il preside: “Insegnante in servizio tramite interpello, aveva già mostrato problemi di comunicazione. Non si può perdere le staffe in questo modo” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un episodio spiacevole ha turbato la mattinata di ieri di un istituto scolastico in provincia di Sondrio. Durante la seconda ora di lezione, un docente, in servizio presso la scuola dal 1° ottobre, è stato protagonista di un alterco con uno Studente. L'articolo Studente schiaffeggiato da docente, il preside: “Insegnante in servizio tramite interpello, aveva già mostrato problemi di comunicazione. Non si può perdere le staffe in questo modo” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un episodio spiacevole ha turbato la mattinata di ieri di un istituto scolastico in provincia di Sondrio. Durante la seconda ora di lezione, un, inpresso la scuola dal 1° ottobre, è stato protagonista di un alterco con uno. L'articoloda, il: “ingiàdi. Non si puòlein” .

