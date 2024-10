Liberoquotidiano.it - "Strafatta di botulino". Insulti rossi contro la Celentano di FdI, poi la drammatica verità

(Di giovedì 17 ottobre 2024) L'odio social è sempre più dilagante e sempre più senzallo. Non risparmia nessuno, nemmeno il sindaco di Latina, Matilde, di Fratelli d'Italia. Accusata sul web di far ricorso sistematico alla chirurgia estetica (come se, anche se fosse, non rappresentasse un suo legittimo diritto) con offese di ogni tipo, è stata costretta a rivelare in pubblico, perfino in Consiglio comunale, una sua malattia che la costringe a cure che ne stanno momentaneamente alterando i connotati. Così la: “Ma quale, sono quattro mesi di cortisone. Il problema non è se io mi sono fatta o meno il, credo di essere libera di fare ciò che voglio come ognuno di noi. Il problema è l'insulto, l'offesa: sono inaccettabili”.