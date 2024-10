Stanza distrutta e polvere bianca: come è morto Liam Payne degli One Direction (Di giovedì 17 ottobre 2024) Liam Payne, ex membro degli One Direction, ha provocato un totale caos nella camera dell’hotel Casa Sur a Buenos Aires, dove soggiornava. Una chiamata ai servizi d’emergenza argentini ha riferito di un “ospite sotto effetto di sostanze” che “stava causando distruzione”. Purtroppo, Payne è tragicamente spirato a seguito di una caduta dal terzo piano della struttura. Il suo corpo è stato rinvenuto alle 17 ora locale, mentre all’interno della suite l’ufficiale di polizia ha trovato scene di devastazione. Tra i dettagli emersi, è stato fotografato un televisore in frantumi e un tavolo ricoperto di una polvere bianca, probabilmente cocaina, insieme a candele e un accendino. L’artista aveva in programma una tournée in Sud America, con un concerto previsto in Argentina il 9 settembre. Thesocialpost.it - Stanza distrutta e polvere bianca: come è morto Liam Payne degli One Direction Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di giovedì 17 ottobre 2024), ex membroOne, ha provocato un totale caos nella camera dell’hotel Casa Sur a Buenos Aires, dove soggiornava. Una chiamata ai servizi d’emergenza argentini ha riferito di un “ospite sotto effetto di sostanze” che “stava causando distruzione”. Purtroppo,è tragicamente spirato a seguito di una caduta dal terzo piano della struttura. Il suo corpo è stato rinvenuto alle 17 ora locale, mentre all’interno della suite l’ufficiale di polizia ha trovato scene di devastazione. Tra i dettagli emersi, è stato fotografato un televisore in frantumi e un tavolo ricoperto di una, probabilmente cocaina, insieme a candele e un accendino. L’artista aveva in programma una tournée in Sud America, con un concerto previsto in Argentina il 9 settembre.

