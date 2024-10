Sport in tv oggi (giovedì 17 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming (Di giovedì 17 ottobre 2024) oggi giovedì 17 ottobre ci aspetta una giornata ricca di Sport. Jannik Sinner affronterà Novak Djokovic nel Six Kings Slam, torneo di esibizione con un montepremi di sei milioni di dollari per il vincitore. Proseguono i Mondiali di ciclismo su pista con tante finali in calendario, da non perdere un anticipo della Serie A1 di volley femminile con Conegliano in campo. Da seguire anche Milano-Zalgiris Kaunas nell’Eurolega di basket e Galatasaray-Roma per la Champions League di calcio femminile. Gli appassionati di ciclismo potranno divertirsi con Gree-Tour of Guangxi e Tour of Chongming Island, mentre nel frattempo incominciano i tornei di golf della settimana. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi Sportivi in programma oggi giovedì 17 ottobre, il relativo palinsesto tv e streaming. CALENDARIO Sport IN TV oggi giovedì 17 ottobre 03. Oasport.it - Sport in tv oggi (giovedì 17 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)17ci aspetta una giornata ricca di. Jannik Sinner affronterà Novak Djokovic nel Six Kings Slam, torneo di esibizione con un montepremi di sei milioni di dollari per il vincitore. Proseguono i Mondiali di ciclismo su pista con tante finali in calendario, da non perdere un anticipo della Serie A1 di volley femminile con Conegliano in campo. Da seguire anche Milano-Zalgiris Kaunas nell’Eurolega di basket e Galatasaray-Roma per la Champions League di calcio femminile. Gli appassionati di ciclismo potranno divertirsi con Gree-Tour of Guangxi e Tour of Chongming Island, mentre nel frattempo incominciano i tornei di golf della settimana. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, tutti glidegliivi in17, il relativo palinsesto tv e. CALENDARIOIN TV1703.

