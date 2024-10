Sorpresi con petardi e fumogeni, Daspo per tre tifosi di Palermo e Salernitana (Di giovedì 17 ottobre 2024) Daspo per tre tifosi di Palermo e Salernitana trovati in possesso di petardi e fumogeno. Il questore di Palermo ha emesso tre provvedimenti di nei confronti di altrettante persone trovati in possesso di materiale pirotecnico prima e durante l’incontro di calcio tra i rosanero e la squadra campana Palermotoday.it - Sorpresi con petardi e fumogeni, Daspo per tre tifosi di Palermo e Salernitana Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)per treditrovati in possesso die fumogeno. Il questore diha emesso tre provvedimenti di nei confronti di altrettante persone trovati in possesso di materiale pirotecnico prima e durante l’incontro di calcio tra i rosanero e la squadra campana

Lancio di petardi contro i tifosi Granata : tensione durante la partita Palermo-Salernitana - Tensione allo stadio, oggi pomeriggio, durante la partita Salernitana-Palermo: alcuni lettori, ci hanno segnalato il lancio di grossi petardi, da parte dei tifosi rosanero, in direzione degli ospiti. Non sono mancati, dunque, attimi di panico per le famiglie granata giunte al Barbera per... (Salernotoday.it)

Simeone : “Petardi in Napoli-Palermo? Va garantita la sicurezza. Se sospendono lo stadio che facciamo?” - Simeone: “Lancio petardi tra tifoserie durante Napoli-Palermo? Non è stato un bel spettacolo, non ci aspettiamo che entrino al Maradona certi oggetti” “Lancio petardi tra tifoserie durante Napoli-Palermo? Non è stato un bel spettacolo, non ci aspettiamo che entrino al Maradona certi oggetti. Per questo come Consiglio comunale abbiamo richiesto un’implementazione dei controlli ai varchi di ... (Terzotemponapoli.com)

Lancio di petardi nell'intervallo di Napoli-Palermo : in manette un altro tifoso rosanero - Lancio di petardi nell'intervallo di Napoli-Palermo: in manette un altro tifoso rosanero. Ieri mattina, gli agenti della Digos della Questura di Napoli hanno identificato e arrestato un quarto tifoso palermitano: è accusato del lancio di petardi all'interno dello stadio Maradona. L'episodio è... (Palermotoday.it)