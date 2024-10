"Sono la terra sono il cielo": opere di Alessandrini, Calovini e Torcoletti (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nuova mostra alla Galleria Papini di Ancona. "sono la terra sono il cielo’, questo il titolo, permetterà di ammirare le opere di tre artiste (Anna Maria Alessandrini, Patrizia Calovini e Tiziana Torcoletti) che sono anche coloro che gestiscono lo spazio espositivo di via Bernabei. L’inaugurazione è prevista domani alle ore 18. Come scrive lo storico d’arte Michele Servadio, l’obiettivo del progetto è "riflettere, attraverso il linguaggio artistico e l’uso dell’immagine, sul ruolo della donna contemporanea e sulle difficoltà quotidiane che incontra nel proprio percorso di affermazione all’interno della società. Ilrestodelcarlino.it - "Sono la terra sono il cielo": opere di Alessandrini, Calovini e Torcoletti Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nuova mostra alla Galleria Papini di Ancona. "lail’, questo il titolo, permetterà di ammirare ledi tre artiste (Anna Maria, Patriziae Tiziana) cheanche coloro che gestiscono lo spazio espositivo di via Bernabei. L’inaugurazione è prevista domani alle ore 18. Come scrive lo storico d’arte Michele Servadio, l’obiettivo del progetto è "riflettere, attraverso il linguaggio artistico e l’uso dell’immagine, sul ruolo della donna contemporanea e sulle difficoltà quotidiane che incontra nel proprio percorso di affermazione all’interno della società.

