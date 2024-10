Sinner-Djokovic oggi, Six Kings Slam 2024: orario prima semifinale, tv, programma, streaming (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sono passati appena quattro giorni dalla finale del Masters 1000 di Shanghai, e già il destino rimette di fronte Jannik Sinner e Novak Djokovic. Stavolta accade in un contesto dalla competitività perlomeno differente, il Six Kings Slam, l’esibizione di Riad che fa notizia motivi che molto hanno a che fare col monetario. Quattro giorni fa era stato il numero 1 del mondo a battere il serbo nell’ultimo atto cinese; ora la situazione è decisamente diversa, in un luogo che è fondamentalmente quasi digiuno di tennis. Rimane da capire quanto e se sarà forte l’eredità lasciata da questo evento che si protrarrà fino a dopodomani, con Alcaraz e Nadal a dar vita all’altra semifinale. Intanto, però, ci sono due vere e proprie generazioni a confronto. Jannik Sinner maltratta Medvedev e gli infligge una severissima lezione al Six Kings Slam Guarda il Six Kings Slam su DAZN. Oasport.it - Sinner-Djokovic oggi, Six Kings Slam 2024: orario prima semifinale, tv, programma, streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sono passati appena quattro giorni dalla finale del Masters 1000 di Shanghai, e già il destino rimette di fronte Jannike Novak. Stavolta accade in un contesto dalla competitività perlomeno differente, il Six, l’esibizione di Riad che fa notizia motivi che molto hanno a che fare col monetario. Quattro giorni fa era stato il numero 1 del mondo a battere il serbo nell’ultimo atto cinese; ora la situazione è decisamente diversa, in un luogo che è fondamentalmente quasi digiuno di tennis. Rimane da capire quanto e se sarà forte l’eredità lasciata da questo evento che si protrarrà fino a dopodomani, con Alcaraz e Nadal a dar vita all’altra. Intanto, però, ci sono due vere e proprie generazioni a confronto. Jannikmaltratta Medvedev e gli infligge una severissima lezione al SixGuarda il Sixsu DAZN.

