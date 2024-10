Sinner batte Djokovic, va in finale al Six Kings Slam (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Jannik Sinner in finale al Six Kings Slam, il ricchissimo torneo in corso a Riad, in Arabia Saudita. L'azzurro, numero 1 del mondo, in semifinale batte il serbo Novak Djokovic, numero 4 del ranking Atp, per 6-2, 6-7, (0-7), 6-4. In finale, Sinner attende il vincente del derby spagnolo tra Carlos Alcaraz e Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Jannikinal Six, il ricchissimo torneo in corso a Riad, in Arabia Saudita. L'azzurro, numero 1 del mondo, in semiil serbo Novak, numero 4 del ranking Atp, per 6-2, 6-7, (0-7), 6-4. Inattende il vincente del derby spagnolo tra Carlos Alcaraz e

Sinner batte Djokovic e va in finale al Six Kings Slam - AGI - Jannik Sinner ha battuto Novak Djokovic al Six King Slam per 6-2, 6-7 e 6-4 e si è aggiudicato la finale del torneo di esibizione saudita. . Il numero uno del mondo, che aveva superato il serbo anche quattro giorni fa nella finale del Masters 1000 di Shanghai, sfiderà il vincente tra Alcaraz e Nadal, a breve in campo. (Agi.it)

Jannik Sinner batte ancora Novak Djokovic dopo tre set e un’altra straordinaria battaglia. L’azzurro è in finale al Six Kings Slam - Tuttavia, Djokovic ha tenuto il servizio con sicurezza per arrivare al tiebreak. Nel game successivo, l’italiano ha strappato nuovamente il servizio al serbo, chiudendo il set sul 6-2 grazie a un set point convertito al primo tentativo. Non si ferma più: Jannik Sinner batte Novak Djokovic per la seconda volta in una settimana. (Ilfattoquotidiano.it)

Sinner batte Medvedev - va in semifinale Six Kings Slam contro Djokovic - . Sinner, all’ottava vittoria in 15 confronti diretti contro il russo, affronterà domani in semifinale il 37enne serbo Novak Djokovic, numero 4 del ranking, recentemente battuto nella finale del torneo Atp Masters 1000 di Shanghai. it: Notizie dallo Sport Italiano. The post Sinner batte Medvedev, va in semifinale Six Kings Slam contro Djokovic appeared first on seriea24. (Seriea24.it)