Si barrica in casa e minaccia di darsi fuoco: 46enne salvato in extremis (Di giovedì 17 ottobre 2024) Si barrica in casa e minaccia di suicidarsi dandosi fuoco. Parole a cui sono seguiti i fatti perché il quarantaseienne canicattinese ha effettivamente appiccato le fiamme alla base di legno della stufa a gas, con all'interno una bombola, sistemata nella veranda. Terrore in contrada Calice di San Agrigentonotizie.it - Si barrica in casa e minaccia di darsi fuoco: 46enne salvato in extremis Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Siindi suicidandosi. Parole a cui sono seguiti i fatti perché il quarantaseienne canicattinese ha effettivamente appiccato le fiamme alla base di legno della stufa a gas, con all'interno una bombola, sistemata nella veranda. Terrore in contrada Calice di San

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Laura Frosecchi - uccisa nel suo negozio vicino Firenze - il corpo scoperto da una cliente : il nipote 20enne armato barricato in casa - Una donna di 59 anni, Laura Frosecchi, è stata trovata morta nel suo negozio a Chiesanuova, frazione di San Casciano Val di Pesa (Firenze). Il corpo è stato scoperto da una cliente, la... (Ilmessaggero.it)

Donna uccisa nel suo negozio vicino Firenze - il corpo di Laura Frosecchi scoperto da una cliente : il nipote 20enne armato barricato in casa - Una donna di 59 anni, Laura Frosecchi, è stata trovata morta nel suo negozio a Chiesanuova, frazione di San Casciano Val di Pesa (Firenze). Il corpo è stato scoperto da una cliente, la... (Ilmessaggero.it)

Entra nel negozio e trova una donna uccisa a colpi di pistola. Un parente è barricato in casa - Omicidio a San Casciano Val di Pesa, in provincia di Firenze. Una donna di 55 anni è stata trovata morta all'interno del suo negozio di via Volterrana, nella frazione Chiesanuova. A trovare il corpo della donna sarebbe stata una cliente, che ha immediatamente dato l'allarme. Sul posto sono... (Today.it)