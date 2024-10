Settebello aggredisce arbitro alle Olimpiadi, arriva la sospensione e la maxi multa: quanto dovrà pagare (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il Settebello è stato sospeso per sei mesi a causa dell'aggressione all'arbitro dopo il contestato match contro l'Ungheria alle Olimpiadi 2024 di Parigi. Per gli azzurri anche una multa salata Notizie.virgilio.it - Settebello aggredisce arbitro alle Olimpiadi, arriva la sospensione e la maxi multa: quanto dovrà pagare Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ilè stato sospeso per sei mesi a causa dell'aggressione all'dopo il contestato match contro l'Ungheria2024 di Parigi. Per gli azzurri anche unasalata

Pallanuoto - Settebello sospeso 6 mesi per “aver aggredito gli arbitri” alle Olimpiadi di Parigi. Salterà la World Cup - La nota della Federnuoto "L'Aquatics Integrity Unit della World Aquatics ha comminato 6 mesi di squalifica al Settebello, con un ammenda di 50. “Ciò premesso, ed acquisiti gli atti, la Federnuoto non farà ricorso. Infatti il giocatore non è stato squalificato per le partite successive, ovvero le semifinali e finali per il quinto/settimo posto. (Sport.quotidiano.net)

Pallanuoto : sei mesi di sospensione per gli azzurri di Settebello - dopo il gesto di spalle alle Olimpiadi di Parigi - 000 dollari. . La Federnuoto ha deciso di non fare ricorso. Alla fine, dopo tanto, è arrivata: sei mesi di sospensione per la nazionale maschile di pallanuoto per la violazione dell’articolo 5 del World Aquatics Integrity Code durante gli ultimi Giochi Olimpici di Parigi. Quando gli azzurri avevano sfidato l’Ungheria perdendo tra le polemiche e avevano poi dato le spalle agli arbitri durante ... (Open.online)

Pallanuoto - ltalia squalificata per 6 mesi : il Settebello punito per la protesta alle Olimpiadi di Parigi - Una punizione fin troppo severa, dovuta alla protesta avvenuta alle Olimpiadi di Parigi in seguito al grave errore tecnico di arbitri e VAR che ha compromesso il match dei quarti di finale contro l’Ungheria. E la Federnuoto non farà ricorso. “La Federnuoto, consapevole delle potenzialità della squadra nazionale e condividendone le ambizioni, coglie l’occasione per ringraziare dirigenti, tecnici, ... (Ilfattoquotidiano.it)