Schianto nel Torinese muore operaio di 37 anni

Era in trasferta per lavoro Marco Ghiroldi, 37 anni, di Samarate, che martedì ha perso la vita in un incidente stradale nel Torinese, sulla Provinciale 13 tra Busano e Front Canavese. Il trentasettenne era dipendente di un'azienda della Bergamasca specializzata nella realizzazione di impianti termici. Profondo il cordoglio a Samarate, dove l'operaio viveva con i genitori. La dinamica del tragico incidente ieri era ancora al vaglio dei carabinieri di Rivara. Secondo la prima ricostruzione, Ghiroldi era alla guida di una Renault Espace quando all'improvviso l'auto è finita fuori strada lungo il rettilineo della Provinciale. La vettura ha percorso parecchie decine di metri nel fossato, andando poi a schiantarsi contro un ponticello in cemento a lato della carreggiata. L'impatto è stato violento e non ha lasciato scampo al tecnico samaratese.

