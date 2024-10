Ilrestodelcarlino.it - "Questo è un omaggio a Spontini e alla Callas, la nostra Vestale"

(Di giovedì 17 ottobre 2024) "La" di Gaspare, inaugura domani (ore 20,30) la 57esima stagione lirica di Tradizione del Pergolesi di Jesi (replica domenica alle 16). Carmela Remigio e Bruno Taddia cantano Julia e Licinius, dirige Alessandro Benigni. Carmela Remigio, lache lei interpreta è decisamente concentrata sul personaggio di Julia, sacerdotessa che trasgredisce i suoi voti sacri per amore. E’ stato difficile? "Giulia è una grande eroina musicale del neoclassicismo. Troviamo dentrocapolavoroano tutto quello che ci insegna nel declamato Gluck e in alcuni momenti nella sua aulicità Mozart. E in alcune pagine Rossini. Un’opera a tinte forti ma anche di grande intimità musicale. Il personaggio di Giulia ha un percorso musicale molto particolare ci sono alcuni momenti di invettiva nei recitativi ma anche intimi e spirituali.