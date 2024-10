Quanto è bello l'attore con il camice in DOC-Nelle tue mani? (Di giovedì 17 ottobre 2024) A cambiare per sempre la vita di Luca Argentero (47 anni), quando era un giovane studente universitario di Economia a Torino, è stata un’intuizione di sua cugina Alessia Ventura. La ragazza, che già aveva assaggiato la popolarità televisiva essendo una “Letterina” di Passaparola, ha iscritto il giovane parente ai provini del Grande Fratello. E lui non solo è stato scritturato, ma si è anche classificato al terzo posto con il 9% dei voti. Iodonna.it - Quanto è bello l'attore con il camice in DOC-Nelle tue mani? Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) A cambiare per sempre la vita di Luca Argentero (47 anni), quando era un giovane studente universitario di Economia a Torino, è stata un’intuizione di sua cugina Alessia Ventura. La ragazza, che già aveva assaggiato la popolarità televisiva essendo una “Letterina” di Passaparola, ha iscritto il giovane parente ai provini del Grande Fratello. E lui non solo è stato scritturato, ma si è anche classificato al terzo posto con il 9% dei voti.

MotoGP - quanto sarebbe bello un Mondiale deciso da uno “spareggio” a Valencia? Tra Martin e Bagnaia - viene da tifare per l’equilibrio… - . Quanto sarebbe bello se il Mondiale di MotoGP 2024 venisse deciso da una sorta di “spareggio”? Non sarebbe elettrizzante lo scenario per il quale chi, tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia, passasse per primo sotto la bandiera a scacchi di Valencia, sarebbe proclamato automaticamente Campione, senza dover fare calcoli relativamente ai piazzamenti? Affinché questo accada, serve che Martinator e ... (Oasport.it)

“Quanto è bello - uguale a lui”. Paolo Bonolis con Sebastiano Silvio : le immagini di nonno e nipote - Le immagini sono di una decina di giorni fa, dunque il sito Today ha scritto che non è dato sapere se il conduttore sia tornato o meno in Italia. La versione nonno del conduttore televisivo ha emozionato proprio tutti e bisogna ringraziare sua nuora per aver ripreso quel magico momento. L'articolo “Quanto è bello, uguale a lui”. (Caffeinamagazine.it)

Lady Gaga - il terzo anello di fidanzamento è il più bello : quanto vale - Oggi, però, Lady Gaga sembra finalmente aver trovato l’amore con Polansky, un imprenditore e investitore tecnologico che ha conquistato il cuore della pop star. Un insider aveva rivelato nel 2021 che la coppia si comportava già “come una coppia sposata”, anche se all’epoca non sembravano avere fretta di fidanzarsi ufficialmente. (Dilei.it)