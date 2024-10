Perché The Apprentice, il film su Trump, Hollywood non lo voleva (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il biopic sull’ex presidente americano è stato uno dei più attesi a Cannes. Ma allora Perché ci sono voluti mesi (e un piccolo miracolo) per poterlo vedere? Ora che è arrivato, il suo sceneggiatore racconta l’epopea di un film osteggiato da molti Vanityfair.it - Perché The Apprentice, il film su Trump, Hollywood non lo voleva Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il biopic sull’ex presidente americano è stato uno dei più attesi a Cannes. Ma alloraci sono voluti mesi (e un piccolo miracolo) per poterlo vedere? Ora che è arrivato, il suo sceneggiatore racconta l’epopea di unosteggiato da molti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

The Apprentice – Alle origini di Trump : recensione del film con Sebastian Stan - 2023Capire, non giudicare Sarebbe stato però fin troppo facile, dato tutto questo materiale narrativo, offrire un ritratto estremamente negativo di Donald Trump. Più Trump si evolve come personaggio, più cresce la sua sicurezza e più aumentano le sue ambizioni, più il film accompagna con tutto sé stesso il proprio protagonista verso il compimento del suo destino. (Cinefilos.it)

The Apprentice - Donald J. Trump : “Film diffamatorio e disgustoso” - Ed è qui che fa un incontro che gli cambierà la vita, con il faccendiere Roy Cohn, che vede in lui un “talento”. Nella nota, Trump l’ha definita una “donna gentile e meravigliosa, con la quale c’è stato un bellissimo rapporto fino alla sua morte“. Trump è stato piuttosto critico anche nei confronti di Gabriel Sherman, lo sceneggiatore, da lui definito come un “cialtrone senza talento che inventa ... (Dilei.it)

Mister Movie | Donald Trump critica il film biografico “falso e senza classe” The Apprentice - . Tuttavia, l’attore ha riconosciuto che la sua interpretazione sarebbe comunque stata oggetto di critiche, data la controversa figura di Trump nella politica americana. Nel suo post, l’ex presidente si è scagliato contro la rappresentazione che il film offre di lui e della sua vita, definendolo un “fiasco” e mettendo in dubbio il diritto dei produttori di utilizzare il titolo “The Apprentice”. (Mistermovie.it)