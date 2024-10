Paura per uno dei protagonisti di Made in Sud: trovato sul parapetto del balcone di casa (Di giovedì 17 ottobre 2024) Alessandro Bolide, uno dei comici più amati della trasmissione televisiva Made in Sud, ha vissuto momenti non facili nelle scorse ore. È stato infatti trovato all'alba sul parapetto del balcone di casa a Poggioreale dagli agenti di polizia che sono riusciti a farlo rientrare nell'appartamento. Napolitoday.it - Paura per uno dei protagonisti di Made in Sud: trovato sul parapetto del balcone di casa Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Alessandro Bolide, uno dei comici più amati della trasmissione televisivain Sud, ha vissuto momenti non facili nelle scorse ore. È stato infattiall'alba suldeldia Poggioreale dagli agenti di polizia che sono riusciti a farlo rientrare nell'appartamento.

