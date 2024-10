Amica.it - Passione melograno: i benefici di un frutto che colora viso e capelli

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Ildelautunnale per eccellenza, ha trovato un posto speciale anche nel cuore di tutti gli appassionati di bellezza. Fin dall’antichità , questorappresenta fertilità , abbondanza e vitalità , oltre a essere simbolo di buon auspicio. E in autunno torna a essere protagonista, soprattutto perché le sue tonalità e i suoinutrienti rispondono alle esigenze del nostro corpo e della nostra pelle. In particolare, la melagrana (così si chiama ildell’albero del) è fonte di ispirazione per le tendenze beauty che spaziano dal make-up ai, fino alla pelle e ai profumi (dolci e gustosissimi).