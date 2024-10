Pancake al caffè | molto meglio della solita colazione!

Leggi tutta la notizia su Donnaup.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Ialsono di una bontà indescrivibile! Sofficissimi, morbidi e golosi, hanno un retrogusto delicato, ma ben percepibile. Il profumo inebriante che arriverà dalla nostra cucina, mentre li prepareremo risveglierà la famiglia intera e tutti si alzeranno con il piede giusto scommettiamo? Prepariamoli insieme, seguendo passo a passo questa ricetta sfiziosissima!al: ingredienti e preparazione Per questa ricetta occorrono: 120 gr di farina 00 2 uova medie 150 gr di latte intero 6 gr disolubile 5 gr di lievito in polvere per dolci 40 gr di zucchero 1 pizzico di sale fino. Con queste dosi otterremo 15. Il procedimento Facciamo intiepidire il latte, poi sciogliamo ilsolubile, rigirando bene. Teniamo a portata di mano. A parte, in due terrine differenti, rompiamo le uova separando tuorli da albumi.