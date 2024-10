Pallanuoto, Settebello sospeso per sei mesi: aggrediti gli arbitri dopo Italia-Ungheria (Di giovedì 17 ottobre 2024) La Nazionale Italiana di Pallanuoto maschile, il celebre “Settebello“, è stata sospesa per sei mesi dalla World Aquatics per aver violato l’articolo 5 del Codice di Integrità durante i Giochi Olimpici di Parigi. La decisione segue un episodio avvenuto lo scorso 7 agosto, dopo la contestata sconfitta nei quarti di finale contro l’Ungheria. Durante la partita, ci furono polemiche accese per alcune decisioni arbitrali, tra cui un gol annullato, un’espulsione controversa e un rigore concesso agli avversari. La tensione post-partita ha portato alcuni giocatori e l’allenatore Sandro Campagna ad aggredire fisicamente e verbalmente gli arbitri nel parcheggio del complesso olimpico, mentre la squadra si preparava a tornare al villaggio. L’Italia, eliminata dal torneo, aveva presentato un ricorso contro l’arbitraggio, ma senza successo. Thesocialpost.it - Pallanuoto, Settebello sospeso per sei mesi: aggrediti gli arbitri dopo Italia-Ungheria Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La Nazionalena dimaschile, il celebre ““, è stata sospesa per seidalla World Aquatics per aver violato l’articolo 5 del Codice di Integrità durante i Giochi Olimpici di Parigi. La decisione segue un episodio avvenuto lo scorso 7 agosto,la contestata sconfitta nei quarti di finale contro l’. Durante la partita, ci furono polemiche accese per alcune decisioni arbitrali, tra cui un gol annullato, un’espulsione controversa e un rigore concesso agli avversari. La tensione post-partita ha portato alcuni giocatori e l’allenatore Sandro Campagna ad aggredire fisicamente e verbalmente glinel parcheggio del complesso olimpico, mentre la squadra si preparava a tornare al villaggio. L’, eliminata dal torneo, aveva presentato un ricorso contro l’arbitraggio, ma senza successo.

