One Direction, Liam Payne è morto: la tragica fine, cos'è successo prima del volo nel vuoto (Di giovedì 17 ottobre 2024) Lutto nel mondo della musica. Il cantautore e chitarrista britannico LiamJames Payne, ex membro del gruppo One Direction, è morto dopo essere caduto dal terzo piano dell'hotel Casa Sur, nel quartiere di Palermo, a Buenos Aires. Tutto è iniziato nel pomeriggio, quando gli agenti della stazione di polizia 14 B si sono recati nell'hotel in seguito a una richiesta di intervento al 911 (il numero di emergenza) per un uomo molesto sotto il probabile effetto di droghe o alcol. Al loro arrivo, i poliziotti hanno trovato il corpo di un uomo precipitato dal terzo piano dell'edificio al 6092 di Costa Rica Street. Il Servizio medico di emergenza (Same), ha confermato la morte del 31enne Payne. Secondo le ricostruzioni, il musicista era arrivato da solo nell'hotel, domenica scorsa. Liberoquotidiano.it - One Direction, Liam Payne è morto: la tragica fine, cos'è successo prima del volo nel vuoto Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Lutto nel mondo della musica. Il cantautore e chitarrista britannicoJames, ex membro del gruppo One, èdopo essere caduto dal terzo piano dell'hotel Casa Sur, nel quartiere di Palermo, a Buenos Aires. Tutto è iniziato nel pomeriggio, quando gli agenti della stazione di polizia 14 B si sono recati nell'hotel in seguito a una richiesta di intervento al 911 (il numero di emergenza) per un uomo molesto sotto il probabile effetto di droghe o alcol. Al loro arrivo, i poliziotti hanno trovato il corpo di un uomo precipitato dal terzo piano dell'edificio al 6092 di Costa Rica Street. Il Servizio medico di emergenza (Same), ha confermato la morte del 31enne. Secondo le ricostruzioni, il musicista era arrivato da solo nell'hotel, domenica scorsa.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Precipita da hotel a Buenos Aires. Muore Liam Payne - ex One Direction - Il musicista, cantautore e chitarrista britannico Liam James Payne, ex membro del gruppo One Direction, è morto dopo essere caduto dal terzo piano dell’hotel Casa Sur, nel quartiere di Palermo, a Buenos Aires. . . Tutto è iniziato nel pomeriggio, quando gli agenti della stazione di polizia 14 B si sono recati nell’hotel in seguito a una richiesta di intervento al 911 (il numero di emergenza) per. (Gazzettadelsud.it)

La polvere bianca - la tv in frantumi - la stanza d’albergo distrutta : come è morto Liam Payne degli One Direction - Aveva anche detto che non vedeva l’ora di tornare a casa per vedere il suo cane. Il suo corpo si trovava nel patio interno dell’hotel. La polizia della città di Buenos Aires e la 14/ma Procura penale, guidata dal procuratore Andrés Esteban Madrea, stanno cercando di stabilire se si sia trattato di una morte accidentale o di un suicidio. (Open.online)

Liam Payne - ex cantante degli One Direction - è stato trovato morto a Buenos Aires - Nell’edizione del 2010 non riesce ad andare oltre al Bootcamp. Insieme a Niall Horan, Louis Tomlinson, Harry Styles e Zayn Malik fondano gli One Direction, una delle band più popolari della sua generazione. Nel 2010 ha partecipato a The X Factor, ma già due anni prima – a soli 14 anni – inviò un provino al talent show. (Open.online)