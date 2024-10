Oggi a Palazzo Paolo V il convegno su contratti di servizio e rifiuti urbani organizzato dall’Anci (Di giovedì 17 ottobre 2024) convegno a Benevento: Regolazione ARERA nel settore dei rifiuti urbani – Una guida alla delibera 385/202 per la gestione dei contratti di servizio Oggi17 novembre si terrà in Benevento, presso il Palazzo Paolo V, a partire dalle ore 10,30, il convegno sul tema: ‘Regolazione Arera nel settore dei rifiuti urbani: contratti di servizio. Guida alla lettura e all’applicazione della delibera 385/202. Sono previsti i saluti del sindaco di Benevento Clemente Mastella, del presidente Anci Campania e sindaco di Caserta Carlo Marino, dell’amministratore unico di Asia Donato Madaro e del vicepresidente Assoambiente Ferdinando Di mezza. Il convegno è organizzato da ANCI (associazione Nazionale Comuni Italiani) con il supporto di Utilitalia e Assoambiente e la partecipazione di Comune di Benevento e Asia Benevento Spa. Puntomagazine.it - Oggi a Palazzo Paolo V il convegno su contratti di servizio e rifiuti urbani organizzato dall’Anci Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)a Benevento: Regolazione ARERA nel settore dei– Una guida alla delibera 385/202 per la gestione deidi17 novembre si terrà in Benevento, presso ilV, a partire dalle ore 10,30, ilsul tema: ‘Regolazione Arera nel settore deidi. Guida alla lettura e all’applicazione della delibera 385/202. Sono previsti i saluti del sindaco di Benevento Clemente Mastella, del presidente Anci Campania e sindaco di Caserta Carlo Marino, dell’amministratore unico di Asia Donato Madaro e del vicepresidente Assoambiente Ferdinando Di mezza. Ilda ANCI (associazione Nazionale Comuni Italiani) con il supporto di Utilitalia e Assoambiente e la partecipazione di Comune di Benevento e Asia Benevento Spa.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dal nuovo film di Paolo Sorrentino ai 50 anni di "Frankenstein Junior" : torna il Cinema a Palazzo Vecchio - Prenderà il via martedì 22 ottobre, con dieci giorni d’anticipo rispetto allo scorso anno, la rassegna “Cinema Palazzo Vecchio”, giunta alla dodicesima edizione. Torna così a Bagnacavallo, a poco più di un mese dalla chiusura dell’arena estiva, il “cinema della comunità” che proseguirà fino ad... (Ravennatoday.it)

"Piazza Grande" - il nuovo libro di Don Paolo Razzauti e Mauro Zucchelli : il 9 ottobre la presentazione a Palazzo Pancaldi - Mercoledì 9 ottobre, alle 17.30 nella Palazzina Pancaldi, sarà presentato il libro di Don Paolo Razzauti "Piazza Grande. Un'agorà senza confini", edito da Pharus, la casa editrice della diocesi, e scritto a quattro mani insieme a Mauro Zucchelli, cronista del Tirreno per oltre quarant'anni... (Livornotoday.it)

Dalla guerra fascista alla guerra civile : l'evento di Paolo Pezzino a Palazzo Blu - Il primo appuntamento è domenica 29 settembre (ore 11) con il professor Paolo Pezzino, che è stato professore ordinario di Storia Contemporanea presso l’Università di Pisa, e l’evento dal titolo ‘Dalla guerra fascista alla guerra civile’. it Per info palazzoblu. L’Italia entrò in guerra il 10 giugno 1940, dopo un periodo di cobelligeranza, con una situazione difficile dal punto di vista ... (Lanazione.it)