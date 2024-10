«Non so come siano finiti i soldi nelle mie tasche»: la strana difesa del Dg Sogei accusato di corruzione (Di giovedì 17 ottobre 2024) «Non so come ci siano finiti quei soldi nella mia giacca». Così Paolino Iorio, direttore generale business di Sogin, ha risposto alla Guardia di Finanza quando tre notti fa è stato beccato con i 15 mila euro che gli aveva dato Massimo Rossi. Secondo l’accusa il Dg passava a riscuoterle ogni quindici giorni. E nell’interrogatorio davanti ai pm ha sostenuto di aver ricevuto circa 100 mila euro da febbraio 2023. Le mazzette erano contenute in buste elettrosaldate che nascondeva all’interno delle tasche del suo abito. «Ho sbagliato, ma davo solo consigli», ha sostenuto Iorio. Gli incontri avvenivano nella casa romana di Rossi due volte al mese. Alcuni sono stati filmati dai finanzieri. Agli atti c’è anche un’intercettazione in cui Iorio chiama Rossi e gli chiede: «Sono arrivati i pacchi?». Leggi tutta la notizia su Open.online (Di giovedì 17 ottobre 2024) «Non sociqueinella mia giacca». Così Paolino Iorio, direttore generale business di Sogin, ha risposto alla Guardia di Finanza quando tre notti fa è stato beccato con i 15 mila euro che gli aveva dato Massimo Rossi. Secondo l’accusa il Dg passava a riscuoterle ogni quindici giorni. E nell’interrogatorio davanti ai pm ha sostenuto di aver ricevuto circa 100 mila euro da febbraio 2023. Le mazzette erano contenute in buste elettrosaldate che nascondeva all’interno delledel suo abito. «Ho sbagliato, ma davo solo consigli», ha sostenuto Iorio. Gli incontri avvenivano nella casa romana di Rossi due volte al mese. Alcuni sono stati filmati dai finanzieri. Agli atti c’è anche un’intercettazione in cui Iorio chiama Rossi e gli chiede: «Sono arrivati i pacchi?».

