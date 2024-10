Mister Movie | Ncuti Gatwa rivela i dettagli del suo futuro in Doctor Who (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il futuro del franchise di Doctor Who sembra promettente, secondo le ultime dichiarazioni di Ncuti Gatwa, attuale interprete del Quindicesimo Dottore. Nonostante non ci sia ancora un annuncio ufficiale di rinnovo, Gatwa ha confermato che il team dietro la serie sta lavorando a nuovi ed entusiasmanti sviluppi, mantenendo viva la magia del “wibbly wobbly, timey wimey” che ha sempre caratterizzato lo show. Un Nuovo Capitolo per il Dottore Durante una recente apparizione al The Graham Norton Show, Gatwa ha rivelato che la produzione di una terza stagione, sotto il nuovo marchio Disney-BBC, inizierà nel 2025. Gatwa ha dichiarato con entusiasmo: “Sta andando tutto bene. Abbiamo girato la seconda serie quest’anno, lo speciale di Natale è in arrivo, e l’anno prossimo gireremo una terza serie. Mistermovie.it - Mister Movie | Ncuti Gatwa rivela i dettagli del suo futuro in Doctor Who Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ildel franchise diWho sembra promettente, secondo le ultime dichiarazioni di, attuale interprete del Quindicesimo Dottore. Nonostante non ci sia ancora un annuncio ufficiale di rinnovo,ha confermato che il team dietro la serie sta lavorando a nuovi ed entusiasmanti sviluppi, mantenendo viva la magia del “wibbly wobbly, timey wimey” che ha sempre caratterizzato lo show. Un Nuovo Capitolo per il Dottore Durante una recente apparizione al The Graham Norton Show,hato che la produzione di una terza stagione, sotto il nuovo marchio Disney-BBC, inizierà nel 2025.ha dichiarato con entusiasmo: “Sta andando tutto bene. Abbiamo girato la seconda serie quest’anno, lo speciale di Natale è in arrivo, e l’anno prossimo gireremo una terza serie.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Ncuti Gatwa conferma il ritorno della terza stagione di Doctor Who (e prima del previsto) - La prima stagione di Doctor Who è disponibile in streaming esclusivamente su Disney+. “E questo è un dramma enorme, muscoloso ed emozionante che scuoterà il Whoverse fino alle fondamenta. “Sta andando tutto bene”, ha rivelato Gatwa. . Sia la Gatwa che l’attrice di Ruby Sunday Millie Gibson sono confermate per il ritorno nella seconda stagione, così come Varada Sethu nel ruolo di una ... (Nerdpool.it)

Doctor Who - non è ancora finita : Ncuti Gatwa aggiorna i fan sulla Stagione 3 - Gatwa ha recentemente fornito un aggiornamento incoraggiante durante una recente apparizione al Graham Norton Show, rivelando che non solo resterà nei panni del Dottore, ma che le riprese della …. L'attore è ancora pienamente coinvolto nella serie che proseguirà con la terza stagione, nonostante i precedenti e poco rassicuranti report La storica serie di Doctor Who è stata rivoluzionata in modo ... (Movieplayer.it)