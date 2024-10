Milano, maxi blitz contro il razzismo. Perquisiti anche minorenni (Di giovedì 17 ottobre 2024) Indagati per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Eseguite una serie di perquisizioni nei confronti di dieci minorenni e due maggiorenni. Servizio di Alessio Orlandi Milano, maxi blitz contro il razzismo. Perquisiti anche minorenni TG2000. Tv2000.it - Milano, maxi blitz contro il razzismo. Perquisiti anche minorenni Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Indagati per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Eseguite una serie di perquisizioni nei confronti di diecie due maggiorenni. Servizio di Alessio OrlandiilTG2000.

Milano - la Digos smantella gruppo di nazifascisti minorenni : sequestrati machete - coltelli - pistole e mazze - Milano, 17 ottobre 2024 – Inneggiavano alla superiorità della razza bianca, limitandosi però non solo alla “teoria” ma progettando e in alcuni casi mettendo anche in atto anche azioni violente, vere e proprie aggressioni a sfondo razziale.  Le persone perquisite sono tutte indagate per il reato previsto nell’articolo 604 bis, che punisce la “propaganda e Istigazione a delinquere per ... (Ilgiorno.it)

Polizia Milano perquisisce 'suprematisti' - anche dieci minorenni - (Propaganda e Istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa). Gli agenti della Digos di Milano, quindi con il coordinamento della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, hanno ricostruito una rete in ambito nazionale, composta per lo più da minorenni che, con chat di messaggistica istantanea, incitavano alla discriminazione o alla violenza per motivi ... (Quotidiano.net)

Indagine su propaganda razzista : dieci minorenni e due maggiorenni indagati a Milano - Le perquisizioni e gli elementi sequestrati La polizia ha condotto perquisizioni in diverse località , supportata dalle Digos di altre questure italiane come Torino, Roma, Firenze, Venezia, Novara, Ravenna, e Biella. Il materiale confiscato non si limita solo ad armi, ma include anche simboli e bandiere riconducibili al nazifascismo e al suprematismo, oltre a materiale cartaceo e dispositivi ... (Gaeta.it)