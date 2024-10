Lapresse.it - Migranti, von der Leyen: “Presto una nuova proposta sui rimpatri”

(Di giovedì 17 ottobre 2024) “Uno dei principali punti di discussione è stato un approccio comune ai. Oggi, vediamo che di tutti coloro che non hanno diritto a rimanere nell’Unione Europea, solo il 20% di coloro che hanno una decisione dio vengono effettivamenteati nei loro paesi di origine. Quindi stiamo lavorando per migliorare questo lavoro operativo epresenteremo unalegislativa – ne avevamo una dal 2018 ma è bloccata in Parlamento e Consiglio – per i”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von dernella Conferenza stampa al termine del Consiglio europeo.”In questo contesto, abbiamo anche discusso di modi innovativi per contrastare l’immigrazione illegale e sono state discusse diverse opzioni. Innanzitutto, la necessità di rivedere il concetto di Paese terzo sicuro”, ha aggiunto.