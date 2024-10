Migranti, Meloni a Ue: priorità è prevenire le partenze (Di giovedì 17 ottobre 2024) Bruxelles, 17 ott. (askanews) – La “priorità” dell’Europa è “prevenire” le partenze di Migranti irregolari. Lo ha ribadito la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo al Consiglio europeo che sta affrontando una lunga discussione sul tema delle migrazioni. Sulla dimensione esterna, secondo quanto si apprende, Meloni ha ribadito la necessità di continuare a lavorare ai “partenariati” con i Paesi di origine e transito, offrendo tra l’altro tra gli “incentivi” anche quello della migrazione legale. Occorre, per la premier, anche prevenire i traffici di esseri umani della criminalità organizzata. L'articolo Migranti, Meloni a Ue: priorità è prevenire le partenze proviene da Ildenaro.it. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Bruxelles, 17 ott. (askanews) – La “” dell’Europa è “” lediirregolari. Lo ha ribadito la presidente del Consiglio Giorgia, intervenendo al Consiglio europeo che sta affrontando una lunga discussione sul tema delle migrazioni. Sulla dimensione esterna, secondo quanto si apprende,ha ribadito la necessità di continuare a lavorare ai “partenariati” con i Paesi di origine e transito, offrendo tra l’altro tra gli “incentivi” anche quello della migrazione legale. Occorre, per la premier, anchei traffici di esseri umani della criminalità organizzata. L'articoloa Ue:leproviene da Ildenaro.it.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Spinta sui migranti e soluzioni umanitarie per Gaza. L’impegno di Meloni al consiglio Ue - 000 persone cercare rifugio in Siria. Della questione Meloni ne aveva già parlato a Cipro promuovendo un incontro a quattro con il Re di Giordania Abdullah II, il Presidente di Cipro Christodoulides e la presidente della Commissione europea von der Leyen. In questo senso Roma, assieme ad altri Stati membri, ritiene che è giunto il momento di ripensare la strategia europea sulla Siria, e creare le ... (Formiche.net)

Migranti : Meloni - Paesi Ue ci guardano come modello ma sinistra attacca - Bruxelles, 17 ott. Difendere i confini e fermare il traffico di esseri umani non è solo un nostro dovere, ma una priorità per l’Italia e per tutta l’Europa”. (LaPresse) – “Curioso notare come, mentre quasi tutta l’Europa discute delle nostre iniziative per contenere l’immigrazione irregolare e fermare la tratta di esseri umani, alcune Nazioni considerandole come modelli, la sinistra italiana ... (Lapresse.it)

Migranti - Meloni illustra il piano Albania a 11 leader Ue : “Mantenere stretto raccordo” - . (Adnkronos) – A Bruxelles l’incontro informale sul dossier migratorio, promosso dall’Italia insieme a Danimarca e Paesi Bassi, con gli Stati più interessati al tema, in particolare alle soluzioni "innovative" in materia. Partecipano anche, informano fonti italiane, Austria, Cipro, Polonia, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Malta, Slovacchia e Commissione Europea. (Webmagazine24.it)