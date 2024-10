Medioriente, Netanyahu: “Sinwar è morto” (Di giovedì 17 ottobre 2024) (LaPresse) – Dopo la conferma ufficiale dell’uccisione del leader di Hamas Yahya Sinwar in un raid dell’Idf a Gaza mercoledì, parla Bibi Netanyahu. “Cittadini di Israele, vi dico che è morto il responsabile del massacro più grande del popolo ebraico dalla Shoah. Il conto è stato saldato”, ha detto il premier israeliano. Lapresse.it - Medioriente, Netanyahu: “Sinwar è morto” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) (LaPresse) – Dopo la conferma ufficiale dell’uccisione del leader di Hamas Yahyain un raid dell’Idf a Gaza mercoledì, parla Bibi. “Cittadini di Israele, vi dico che èil responsabile del massacro più grande del popolo ebraico dalla Shoah. Il conto è stato saldato”, ha detto il premier israeliano.

