Laverita.info - Mandare migranti in Albania toglie i soldi a Caritas e coop

Leggi tutta la notizia su Laverita.info

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Disumano. Karima Moual, giornalista nata a Casablanca, in Marocco, lo ripete più volte. E insieme con lei lo dicono in tv anche altri opinionisti e politici, tutti ovviamente di sinistra. I quali non si fanno scappare l’occasione per spiegare chei richiedenti asilo innon soltanto è crudele, ma è anche uno spreco di risorse pubbliche, oltre che la prova in mondovisione della nostra incapacità a gestire un fenomeno come quello migratorio. Karima Moual lo urla quasi davanti alle telecamere di Mattino 5, sulle tv Mediaset.