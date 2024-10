Velvetmag.it - Maltempo in Liguria: Savonese in ginocchio tra allagamenti ed esondazioni

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Ilnon dà tregua allae in particolare alla provincia di Savona, colpita da forti piogge e fenomeni temporaleschi che hanno portato all’esondazione di diversi corsi d’acqua ediffusi. Il bilancio delle ultime ore è pesante, con disagi su molte infrastrutture e preoccupazione per l’evoluzione della situazione meteorologica nei prossimi giorni. Ecco i danni provocati dalinTorrenti esondati e strade chiuse Le piogge torrenziali cadute nella giornata di oggi, 16 ottobre 2024, hanno causato l’esondazione del fiume Bormida in diverse aree del, portando alla chiusura di diverse strade locali e all’autostrada A10, una delle principali arterie di collegamento della regione. La circolazione stradale è fortemente rallentata, mentre molte vie risultano completamente sommerse dall’acqua.