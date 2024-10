Maltempo in Liguria, allerta arancione estesa fino a venerdì: a Genova preoccupa la piena del torrente Sori, la cascata d’acqua dal ponte – Il video (Di giovedì 17 ottobre 2024) È stata estesa fino alle 8 di domani, venerdì 18 ottobre, l’allerta arancione per la Regione Liguria, colpita in queste ore da un’ondata di forte Maltempo. Lo stato di allerta riguarda sia i temporali sia i rischi idrogeologici sui piccoli-medi bacini. Stando alle previsioni meteo, la Liguria sarà per altri due giorni al centro di fenomeni potenzialmente molto intensi. Le valutazioni, effettuate a fine mattinata, dello stato dei corsi d’acqua e di quanto già accaduto sul territorio hanno portato all’allerta meteo arancione, ad eccezione dei bacini grandi nel ponente, che restano gialli. Le frane a Genova e dintorni Le abbondanti piogge hanno portato a una serie di frane nel comune di Genova. In via Brusinetti, sulle alture di Voltri, due famiglie sono state evacuate per una frana sulla strada comunale. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di giovedì 17 ottobre 2024) È stataalle 8 di domani,18 ottobre, l’per la Regione, colpita in queste ore da un’ondata di forte. Lo stato diriguarda sia i temporali sia i rischi idrogeologici sui piccoli-medi bacini. Stando alle previsioni meteo, lasarà per altri due giorni al centro di fenomeni potenzialmente molto intensi. Le valutazioni, effettuate a fine mattinata, dello stato dei corsie di quanto già accaduto sul territorio hanno portato all’meteo, ad eccezione dei bacini grandi nel ponente, che restano gialli. Le frane ae dintorni Le abbondanti piogge hanno portato a una serie di frane nel comune di. In via Brusinetti, sulle alture di Voltri, due famiglie sono state evacuate per una frana sulla strada comunale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo - forti piogge in Liguria. Allerta arancione a Milano e in Emilia-Romagna - La perturbazione atlantica continua a stazionare nella zona del Mediterraneo, creando allagamenti e disagi soprattutto nel nord e in alcune delle regioni centrali del Paese. Disagi a Firenze Ancora maltempo oggi sull'Italia. Forti temporali, […]. Nelle scorse ore la Protezione Civile ha emanato un'allerta meteo su Liguria, Piemonte, Emilia-Romagna e Toscana. (Sbircialanotizia.it)

Maltempo in Liguria e Toscana : allerta arancione in vigore e disagi nei trasporti - Questa decisione è stata presa in virtù della possibilità di temporali intensi e del rischio di eventi idrogeologici su bacini di piccole e medie dimensioni; i grandi bacini del ponente, tuttavia, sono rimasti sotto allerta gialla. I periodi più intensi di precipitazioni sono attesi sulle zone costiere e settentrionali, mentre domani si prevede un’ulteriore intensificazione delle piogge. (Gaeta.it)

Maltempo in Liguria : chiuso il casello di Recco sulla A12 - La decisione è stata presa a causa degli allagamenti che interessano la viabilità ordinaria, rendendo impossibile l’accesso e l’uscita dal casello in entrambe le direzioni. Traffico rallentato anche tra Genova Est e Rapallo Oltre alla chiusura del casello di Recco, il maltempo sta causando rallentamenti anche nel tratto compreso tra Genova Est e Rapallo, sempre sulla A12 e in entrambe le ... (Thesocialpost.it)