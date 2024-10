Mafia Capitale, richiesta l'assoluzione per l'ex capogruppo Pd Francesco D'Ausilio (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nessuna corruzione, nessun abuso d'ufficio. Francesco D'Ausilio, capogruppo del Pd durante la giunta di Ignazio Marino, dal 2016 era alla sbarra nell'ambito di uno dei tanti filoni della maxi-inchiesta "Mondo di mezzo". Ma l'accusa il 15 ottobre ha chiesto l'assoluzione e il 30 gennaio arriverà Romatoday.it - Mafia Capitale, richiesta l'assoluzione per l'ex capogruppo Pd Francesco D'Ausilio Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nessuna corruzione, nessun abuso d'ufficio.D'del Pd durante la giunta di Ignazio Marino, dal 2016 era alla sbarra nell'ambito di uno dei tanti filoni della maxi-inchiesta "Mondo di mezzo". Ma l'accusa il 15 ottobre ha chiesto l'e il 30 gennaio arriverÃ

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mondo di mezzo - chiesta assoluzione per ex capogruppo Pd a Roma Francesco d’Ausilio e 9 mesi per Buzzi - Dopo 10 anni potrebbe dunque finire il calvario per l'ex consigliere, all'epoca considerato uno dei politici dem in ascesa. La procura di Roma ha chiesto l'assoluzione in quanto "non ha commesso il fatto" La procura di Roma ha chiesto l'assoluzione per Francesco D'Ausilio, ex capogruppo del P . (Ilgiornaleditalia.it)