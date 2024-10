L’ultradestra (Di giovedì 17 ottobre 2024) La politica internazionale guarda con preoccupazione all’avanzata in Europa di quella che viene chiamata “L’ultradestra”. E’ cresciuta alle elezioni in Francia, poi in Germania, adesso addirittura ha vinto le elezioni in Austria Tutti a stracciarsi le vesti, a gridare al (terribile) spettro nazista, a lanciare allarmi e creare coalizioni in stile crociate. Ma sono in Leggi tutta la notizia su Ilnotiziario.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) La politica internazionale guarda con preoccupazione all’avanzata in Europa di quella che viene chiamata “”. E’ cresciuta alle elezioni in Francia, poi in Germania, adesso addirittura ha vinto le elezioni in Austria Tutti a stracciarsi le vesti, a gridare al (terribile) spettro nazista, a lanciare allarmi e creare coalizioni in stile crociate. Ma sono in

Austria - l’ultradestra trionfa alle elezioni : «Pronti a guidare il governo». Accordo coi Popolari o grande coalizione - cosa succede ora - I socialdemocratici dell’Spo sono terzi col 21,1%, mentre i Verdi si fermano all’8,3%, superati dal Neos. Il partito, da sempre vicino a quello di Vladimir Putin, propugna anche la sospensione delle sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina. Mai però con l’Ovp in posizione di comprimario. Se centrodestra e destra estrema non dovessero accordarsi, un’altra ipotesi in campo è quella di una ... (Open.online)

Austria - l’ultradestra trionfa alle elezioni : «Pronti a guidare il governo». Accordo coi Popolari o grande coalizione - cosa succede ora - . La «Fortezza Austria» e il Cancelliere in difficoltà L’Fpo ha fatto una lunga e dura campagna elettorale all’insegna dello slogan “Fortezza Austria”. Se centrodestra e destra estrema non dovessero accordarsi, un’altra ipotesi in campo è quella di una grande coalizione tra i nemici storici del’Ovp (Popolari) e Spo (socialdemocratici). (Open.online)

Elezioni Austria - exit poll : l’ultradestra di Fpo in testa al 29 - 1% - “La popolazione si è espressa chiaramente a favore del cambiamento”, ha aggiunto. In Austria, secondo gli exit poll trasmessi dalla tv di stato Orf, il partito dell’ultradestra Fpo è in testa al 29,1% mentre l’Opv, il partito dei popolari del cancelliere Nehammer è al 26,2%. I socialdemocratici dell’Spo al 20,4% mentre i Verdi all’8,6%. (Ilfattoquotidiano.it)