Lukaku vuota il sacco: “Voglio il Mondale ma ora col Napoli sto tornando in forma!” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il messaggio chiaro di Romelu Lukaku verso il Napoli e la nazionale: cosi l’attaccante del Belgio ha spiegato la sua posizione. Romelu Lukaku ha deciso di restare a Napoli, lavorare ed evitare di partire per raggiungere il Belgio. Decisione dettata da una saggezza maturata nel corso del tempo ed una consapevolezza legata al proprio corpo: il bomber sta lavorando per arrivare ad uno stato di forma ottimale, andare via avrebbe significato vanificare tutti gli sforzi fatti fino a questo momento. Lukaku sta lavorando con lo staff del Napoli per cercare di arrivare il prima possibile ad una forma fisica ideale per mettere in campo tutto il proprio potenziale e rendersi disponibile al 100% per la causa azzurra e le idee tattiche di Antonio Conte. Spazionapoli.it - Lukaku vuota il sacco: “Voglio il Mondale ma ora col Napoli sto tornando in forma!” Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il messaggio chiaro di Romeluverso ile la nazionale: cosi l’attaccante del Belgio ha spiegato la sua posizione. Romeluha deciso di restare a, lavorare ed evitare di partire per raggiungere il Belgio. Decisione dettata da una saggezza maturata nel corso del tempo ed una consapevolezza legata al proprio corpo: il bomber sta lavorando per arrivare ad uno stato diottimale, andare via avrebbe significato vanificare tutti gli sforzi fatti fino a questo momento.sta lavorando con lo staff delper cercare di arrivare il prima possibile ad unafisica ideale per mettere in campo tutto il proprio potenziale e rendersi disponibile al 100% per la causa azzurra e le idee tattiche di Antonio Conte.

