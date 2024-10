Bergamonews.it - Luca Percassi: “Celebriamo 117 anni tra investimenti e miglioramenti: una società sana che guarda al futuro”

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) “il nostro 117° compleanno reduci dal successo sportivo più grande della nostra storia”. Per questo motivo la giornata di oggi, 17 ottobre 2024, non può essere certo come tutte le altre per l’Atalanta: a ricordarlo è, che in unversario davvero speciale per il club – che in serata sarà festeggiato dai tifosi fuori dallo stadio, nei pressi del Baretto – fa il punto sul momento nerazzurro, su sogni e ambizioni ai microfoni di Radio Serie A con RDS. “Sognare è legittimo, specialmente nel momento in cui si ottengono dei risultati si generano aspettative. I presidenti e gli allenatori cambiano, mae tifosi restano. Cercare di mantenere equilibri che garantiscano ilè il nostro primo obiettivo. La nostra volontà era quella di restare un decennio in A senza mai retrocedere, era l’obiettivo primario”.