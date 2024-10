Lo strano silenzio degli altri One Direction dopo la morte di Liam Payne (e il saluto degli amici e dei fan). La ex lo stava per diffidare per i continui contatti (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il primo cordoglio per la morte dell’ex One Direction, Liam Payne, arriva direttamente dai suoi fans argentini, quei fans che solo qualche giorno prima l’avevano visto ballare al concerto di un altro Ex One Direction, Niall Horan. In centinaia si sono radunati davanti all’hotel Casa Sur, nel quartiere di Palermo, a Buenos Aires, in lacrime, consolandosi a vicenda, lasciando enormi mazzi di fiori e lettere, increduli della tragedia. «Mi sento il cuore spezzato – dice una fan a The Guardian – Ricordo che quando ero bambina ero vittima di molti episodi di bullismo a scuola e le sue canzoni mi hanno aiutato. Sono devastata. Sono venuta non appena ho sentito la notizia». Foto di Juan Ignacio RoncoroniGli amici di X Factor Il primo a commentare la morte di Payne è Dermot O’Leary, conduttore dell’edizione di X Factor durante la quale (e per la quale) furono formati gli One Direction. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il primo cordoglio per ladell’ex One, arriva direttamente dai suoi fans argentini, quei fans che solo qualche giorno prima l’avevano visto ballare al concerto di un altro Ex One, Niall Horan. In centinaia si sono radunati davanti all’hotel Casa Sur, nel quartiere di Palermo, a Buenos Aires, in lacrime, consolandosi a vicenda, lasciando enormi mazzi di fiori e lettere, increduli della tragedia. «Mi sento il cuore spezzato – dice una fan a The Guardian – Ricordo che quando ero bambina ero vittima di molti episodi di bullismo a scuola e le sue canzoni mi hanno aiutato. Sono devastata. Sono venuta non appena ho sentito la notizia». Foto di Juan Ignacio RoncoroniGlidi X Factor Il primo a commentare ladiè Dermot O’Leary, conduttore dell’edizione di X Factor durante la quale (e per la quale) furono formati gli One

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

«C’è un ospite aggressivo - mandate qualcuno» : la chiamata dell’hotel per Liam Pyane prima della morte dell’ex One Direction – L’audio - Le due chiamate L’hotel Casa Sur Palermo in via Costa Rica 6032 ha provato due volte a contattare il numero d’emergenza, come scrive la BBC. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @yourlifeinplastic In copertina: EPA/JUAN IGNACIO RONCORONI I Membri della polizia argentina sorvegliano un veicolo che rimuove il corpo del cantante ... (Open.online)

Liam Payne : morto a 31 anni il membro degli One Direction - tragiche le cause della morte - Secondo quanto riportato da Pablo Policicchio, direttore delle comunicazioni del Ministero della Sicurezza di Buenos Aires, il cantante si sarebbe volontariamente gettato giù dal balcone, precipitando da circa 14 metri d’altezza. it. Il tutto è stato sequestrato dalla polizia per ulteriori indagini. (Screenworld.it)

Buenos Aires - fan in lutto per la morte di Liam Payne (ex One Direction) - Fan in lutto per la morte di Liam Payne, ex One Direction, deceduto dopo essere caduto dal balcone di un hotel a Buenos Aires. Sulla sua morte sono state avviate le indagini: fuori dall’hotel tantissimi i fan accorsi per ricordarlo, accese candele e intonate alcune canzoni. (Lapresse.it)