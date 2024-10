Lo aveva lasciato legato a una recinzione mentre stava arrivando l’uragano Milton: arrestato il proprietario del cane Trooper (Di giovedì 17 ottobre 2024) Era stato legato a una recinzione vicino all’autostrada mentre stava per arrivare l’uragano Milton, in Florida. Il cane ribattezzato “Trooper” è stato trovato con l’acqua alta fino al petto da un agente della Florida Highway Patrol ed è stato tratto in salvo ma il suo caso e il pensiero del destino a cui il proprietario lo aveva ‘legato’ ha commosso tantissimi utenti sui social, dove è stata codivisa la storia. Martedì 15 ottobre il governatore Ron DeSantis ha dichiarato che il proprietario dell’animale, Giovanny Aldama Garcia, 23enne di Ruskin, è stato arrestato con l’accusa di crudeltà aggravata sugli animali. Lo riporta Yahoo.com. Ilfattoquotidiano.it - Lo aveva lasciato legato a una recinzione mentre stava arrivando l’uragano Milton: arrestato il proprietario del cane Trooper Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Era statoa unavicino all’autostradaper arrivare, in Florida. Ilribattezzato “” è stato trovato con l’acqua alta fino al petto da un agente della Florida Highway Patrol ed è stato tratto in salvo ma il suo caso e il pensiero del destino a cui illo’ ha commosso tantissimi utenti sui social, dove è stata codivisa la storia. Martedì 15 ottobre il governatore Ron DeSantis ha dichiarato che ildell’animale, Giovanny Aldama Garcia, 23enne di Ruskin, è statocon l’accusa di crudeltà aggravata sugli animali. Lo riporta Yahoo.com.

