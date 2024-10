Lilly Italia: Un francobollo per celebrarne l’eccellenza nell’industria farmaceutica (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Lilly Italia ha recentemente ricevuto un riconoscimento di grande prestigio con l’emissione di un francobollo dedicato, presentato durante un evento al Ministero delle Imprese e del Made in Italy a Roma. Questo francobollo, commemorativo dell’eccellenza del sistema produttivo ed economico nazionale, sottolinea il contributo significativo di Lilly al settore farmaceutico Italiano. L’iniziativa si inserisce in un contesto strategico per promuovere le eccellenze imprenditoriali del Paese, affermando al contempo il legame storico tra l’azienda e l’Italia. Il francobollo e il suo significato Il francobollo dedicato a Lilly rientra nella serie tematica ‘Le eccellenze del sistema produttivo ed economico‘, un progetto volto a celebrare l’imprenditoria Italiana. Gaeta.it - Lilly Italia: Un francobollo per celebrarne l’eccellenza nell’industria farmaceutica Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitterha recentemente ricevuto un riconoscimento di grande prestigio con l’emissione di undedicato, presentato durante un evento al Ministero delle Imprese e del Made in Italy a Roma. Questo, commemorativo deldel sistema produttivo ed economico nazionale, sottolinea il contributo significativo dial settore farmaceuticono. L’iniziativa si inserisce in un contesto strategico per promuovere le eccellenze imprenditoriali del Paese, affermando al contempo il legame storico tra l’azienda e l’. Ile il suo significato Ildedicato arientra nella serie tematica ‘Le eccellenze del sistema produttivo ed economico‘, un progetto volto a celebrare l’imprenditoriana.

