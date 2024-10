Liam Payne, come è morto? La camera d'albergo distrutta, la polvere bianca e la chiamata al 911: ecco cosa non torna (Di giovedì 17 ottobre 2024) Liam Payne, come è morto davvero? L'ex cantante degli One Direction, deceduto mercoledì cadendo dal terzo piano dell'hotel Casa Sur in cui alloggiava a Buenos Aires, ha dato in Ilmessaggero.it - Liam Payne, come è morto? La camera d'albergo distrutta, la polvere bianca e la chiamata al 911: ecco cosa non torna Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)davvero? L'ex cantante degli One Direction, deceduto mercoledì cadendo dal terzo piano dell'hotel Casa Sur in cui alloggiava a Buenos Aires, ha dato in

Polvere bianca - whisky e la lite con due prostitute : Liam Payne nel tunnel della follia - La polizia cercherà ora di stabilire se la morte di Payne sia stata accidentale o se si sia trattato di un suicidio. Diagnosi confermata dagli esiti dell'autopsia, che indica “politrumatismi” con “emorragia interna e esterna” e una morte istantanea. “Un ospite imbottito di droga sta distruggendo la camera. (Quotidiano.net)

Le prime parole degli One Direction dopo la morte di Liam Payne - A seguito della prematura morte di Liam Payne, gli One Direction rompono il silenzio e pubblicano un messaggio d’addio L'articolo Le prime parole degli One Direction dopo la morte di Liam Payne proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

I One Direction hanno ricordato l’amico Liam Payne. Louis : «Liam - se vuoi per Bear sarò lo zio di cui ha bisogno» - Dopo diverse ore (con i fan che si chiedevano il perché di questa assenza) è arrivato il messaggio dei One Direction in ricordo di Liam Payne, un membro della oramai ex band, morto a Buenos Aires dopo esser precipitato dal balcone della sua stanza in hotel. Liam era un incredibile scrittore di canzoni con un grande senso della melodia, parlavamo spesso di tornare insieme in studio per provare a ... (Open.online)