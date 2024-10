Liam Payne, che «prima di morire era sorridente e pieno di progetti per il futuro» (Di giovedì 17 ottobre 2024) Era a Buenos Aires, con la fidanzata Kate Cassidy, almeno dall’inizio del mese: il 2 ottobre aveva assistito al concerto del suo ex compagno di band degli One Direction, Niall Horan. Aveva anche firmato di recente un contratto con Netflix Vanityfair.it - Liam Payne, che «prima di morire era sorridente e pieno di progetti per il futuro» Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Era a Buenos Aires, con la fidanzata Kate Cassidy, almeno dall’inizio del mese: il 2 ottobre aveva assistito al concerto del suo ex compagno di band degli One Direction, Niall Horan. Aveva anche firmato di recente un contratto con Netflix

È morto Liam Payne - ex cantante degli One Direction : è precipitato dal terzo piano di un albergo a Buenos Aires. Aveva 31 anni - Il personale medico di Buenos Aires è arrivato poco dopo l’incidente, avvenuto intorno alle 17 locali di mercoledì 16 ottobre: “È caduto da una altezza di 13 o 14 metri, le sue ferite erano troppo gravi affinché potessimo salvarlo”. Il cantante e gli One Direction sono diventati famosi nel 2010 grazie al talent show X Factor: Payne, che aveva partecipato alla trasmissione già due anni prima, ma ... (Tpi.it)

E’ morto Liam Payne - aveva 31 anni : le cause della morte dell’ex One Direction - Dopo lo scioglimento della band, ha intrapreso una carriera solista. Era nato a Wolverhampton e noto per il suo contributo nella band. Liam Payne, ex membro della band One Direction, è deceduto a 31 anni dopo una caduta dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires. Con One Direction, ha raggiunto il successo internazionale, pubblicando cinque album di successo tra il 2011 e il 2015. (Superguidatv.it)

Liam Payne - ex membro degli One Direction - è morto a Buenos Aires : aveva 31 anni - Dopo l’arrivo delle forze dell’ordine, Payne era stato riaccompagnato nella sua stanza per cercare di calmare la situazione. Purtroppo, qualche ora più tardi, è avvenuto il tragico incidente che ha portato alla sua caduta da circa tredici metri di altezza. Liam Payne, celebre cantante britannico e membro dell’iconica boy band One Direction, è tragicamente scomparso a Buenos Aires, in ... (Metropolitanmagazine.it)