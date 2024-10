Ilfattoquotidiano.it - L’autore vietnamita premio Pulitzer Viet Thanh Nguyen rivela cosa c’è dietro i suoi romanzi: segui la diretta con Paolo Soraci

(Di giovedì 17 ottobre 2024)presenta “Io sono l’uomo con due facce. Memoria. Storia. Ricordo”, edito da Neri Pozza, inconde “Il militante” e “Il simpatizzante” ci porta nel backstage dei. Come il figlio di duenamiti in fuga dai comunisti vittoriosi, arrivato negli USA a quattro anni, va all’università, legge Fanon e diventa ateo e marxista? Come, in pratica, da bravo rifugiato si trasforma in un ingrato?implica la decolonizzazione per colonizzati e colonizzatori? E perché un capolavoro come Apocalypse Now risulta alla fin fine razzista e ipocrita? L’intervista completa sul numero di Millennium di ottobre, disponibile in edicola, in libreria e in abbonamento su mensilemillennium.