Juventus, Sergio Conceicao: «È partito bene, ma ora deve fare questo» (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il papà di Francisco, attaccante della Juventus, è intervenuto per parlare del figlio e del suo approdo in Italia Sergio Conceicao, ex calciatore della Lazio tra le altre e allenatore, ha parlato ai microfoni di Sky Sport di suo figlio Francisco, attaccante della Juventus. Ecco le dichiarazioni dell’ex tecnico del Porto. PAROLE – «Poi è bello avere Francisco che affronta una Calcionews24.com - Juventus, Sergio Conceicao: «È partito bene, ma ora deve fare questo» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il papà di Francisco, attaccante della, è intervenuto per parlare del figlio e del suo approdo in Italia, ex calciatore della Lazio tra le altre e allenatore, ha parlato ai microfoni di Sky Sport di suo figlio Francisco, attaccante della. Ecco le dichiarazioni dell’ex tecnico del Porto. PAROLE – «Poi è bello avere Francisco che affronta una

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Juventus perde Bremer : da Sergio Ramos a Kjaer - tutti i difensori svincolati - Il sorriso della Juventus dopo la vittoria di Lipsia in Champions League non è, e non può essere, a trentadue denti: l`infortunio che Gleison... (Calciomercato.com)

Juventus - infortunio al crociato per Bremer : la suggestione Sergio Ramos e i possibili sostituti tra gli svincolati - Tra i nomi in lizza c’è poi Kostas Manolas, difensore greco ex Roma e Napoli, classe 1991 reduce da una dimenticabile esperienza alla Salernitana. Sergio Ramos (Getty Images). Tra i parametri zero che in questo momento potrebbero far comodo alla Juventus c’è Sergio Ramos, monumento del calcio spagnolo e bandiera del Real Madrid, svincolato dopo l’ultima stagione con la maglia del Siviglia: va ... (Lettera43.it)

Juventus - la prima volta di Francisco Conceiçao : 22 anni fa l'ultimo gol di papà Sergio - Sono trascorsi 22 anni dall`ultimo gol di un rappresentante della famiglia Conceiçao in Serie A: era il 24 febbraio 2002 quando Sergio,... (Calciomercato.com)