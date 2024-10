Italia riafferma il diritto di Israele alla difesa e chiede il rispetto del diritto internazionale (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il dibattito internazionale sulle tensioni in Medio Oriente ha raggiunto un nuovo punto cruciale. L’Italia, tramite il Ministro della difesa Guido Crosetto, ha rinnovato il suo sostegno al diritto di Israele di difendersi contro le aggressioni, mentre allo stesso tempo ha sottolineato l’importanza del rispetto delle norme di diritto internazionale per garantire la sicurezza della popolazione civile in regioni come Gaza e Libano. La questione è tornata al centro dell’attenzione durante l’informativa al Senato, dove Crosetto ha analizzato gli recenti eventi che hanno coinvolto le forze Unifil in Libano. La posizione dell’Italia sul conflitto israelo-palestinese Nel contesto del conflitto israelo-palestinese, l’Italia si è sempre trovata a dover bilanciare il suo supporto per la sicurezza di Israele con l’attenzione per i diritti dei civili palestinesi. Gaeta.it - Italia riafferma il diritto di Israele alla difesa e chiede il rispetto del diritto internazionale Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il dibattitosulle tensioni in Medio Oriente ha raggiunto un nuovo punto cruciale. L’, tramite il Ministro dellaGuido Crosetto, ha rinnovato il suo sostegno aldidi difendersi contro le aggressioni, mentre allo stesso tempo ha sottolineato l’importanza deldelle norme diper garantire la sicurezza della popolazione civile in regioni come Gaza e Libano. La questione è tornata al centro dell’attenzione durante l’informativa al Senato, dove Crosetto ha analizzato gli recenti eventi che hanno coinvolto le forze Unifil in Libano. La posizione dell’sul conflitto israelo-palestinese Nel contesto del conflitto israelo-palestinese, l’si è sempre trovata a dover bilanciare il suo supporto per la sicurezza dicon l’attenzione per i diritti dei civili palestinesi.

