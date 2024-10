Intesa Sanpaolo: Antonio De Vita nominato “Chief Security Officer” (Di giovedì 17 ottobre 2024) La sicurezza fisica ed informatica al primo posto per Intesa Sanpaolo. Costituita dal Consiglio di Amministrazione, riunitosi giovedì 17 ottobre sotto la Presidenza di Gian Maria Gros-Pietro, la nuova Area di Governo ‘Chief Security Officer’, affidata ad Antonio De Vita. Alla nuova Area di Governo è affidato il presidio della sicurezza fisica, informatica (cyber Security) e della continuità operativa (business continuity). Si garantisce così: un unico punto di presidio dei modelli e delle soluzioni in materia di sicurezza, la governance del budget, l’identificazione delle priorità, il consolidamento dell’adesione ai migliori standard e modelli internazionali in materia di sicurezza. “Il Generale De Vita porta in Intesa Sanpaolo la sua esperienza, competenza e autorevolezza per potenziare un ambito di rilievo fondamentale per la Banca. Bergamonews.it - Intesa Sanpaolo: Antonio De Vita nominato “Chief Security Officer” Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La sicurezza fisica ed informatica al primo posto per. Costituita dal Consiglio di Amministrazione, riunitosi giovedì 17 ottobre sotto la Presidenza di Gian Maria Gros-Pietro, la nuova Area di Governo ‘’, affidata adDe. Alla nuova Area di Governo è affidato il presidio della sicurezza fisica, informatica (cyber) e della continuità operativa (business continuity). Si garantisce così: un unico punto di presidio dei modelli e delle soluzioni in materia di sicurezza, la governance del budget, l’identificazione delle priorità, il consolidamento dell’adesione ai migliori standard e modelli internazionali in materia di sicurezza. “Il Generale Deporta inla sua esperienza, competenza e autorevolezza per potenziare un ambito di rilievo fondamentale per la Banca.

