Inter beffata, la big d’Europa scippa i nerazzurri: accordo più vicino (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’Inter viene beffata sul mercato da un’altra big europea: i nerazzurri possono essere superati, l’accordo sembra infatti essere a un passo. L’Inter ha diversi obiettivi di mercato e ha alcuni nomi di giocatori su cui vorrebbe provare a puntare per rafforzarsi in vista della prossima stagione. Ovviamente il focus è puntato su questa ancora in corso, ma Marotta e Ausilia guardano anche in prospettiva per cercare di accaparrarsi gli affari migliori. Su un profilo nello specifico sembra tuttavia esserci stato il sorpasso decisivo da parte di un’altra big europea. Inter beffata sul mercato: Marotta è stato superato (LaPresse) – Tvplay. Tvplay.it - Inter beffata, la big d’Europa scippa i nerazzurri: accordo più vicino Leggi tutta la notizia su Tvplay.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’vienesul mercato da un’altra big europea: ipossono essere superati, l’sembra infatti essere a un passo. L’ha diversi obiettivi di mercato e ha alcuni nomi di giocatori su cui vorrebbe provare a puntare per rafforzarsi in vista della prossima stagione. Ovviamente il focus è puntato su questa ancora in corso, ma Marotta e Ausilia guardano anche in prospettiva per cercare di accaparrarsi gli affari migliori. Su un profilo nello specifico sembra tuttavia esserci stato il sorpasso decisivo da parte di un’altra big europea.sul mercato: Marotta è stato superato (LaPresse) – Tvplay.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inter, colpo a zero dal Leverkusen: beffata la Juventus - L’Inter sta iniziando già a pensare al futuro e alla prossima stagione, quando serviranno nuovi rinforzi perché ci saranno molti addii importanti. Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno regalato grandi c ... (informazione.it)

Tah, gigante da Inter: è l'occasione a parametro zero per ringiovanire la difesa - Inter e il parametro zero, antica arte affinata anno dopo anno fino alla seconda stella e oltre. I nerazzurri presi in scadenza di contratto sono le fondamenta su cui Simone Inzaghi ha costruito la su ... (informazione.it)

“Come Thuram”: colpo a zero, Marotta batte la Juve - Marotta pronto a chiudere una nuova operazione in stile Marcus Thuram. Colpo a zero a giugno e Juventus beffata in vista del traguardo ... (interlive.it)