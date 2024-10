Installazione di Gaetano Pesce a Napoli: meme, polemiche e la storia continua… (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nelle ultime settimane l’Installazione a Napoli dell’opera “Tu sì ‘na cosa grande”, nata dall’omaggio dell’artista ligure Gaetano Pesce alla città, continua a far discutere. Cerchiamo allora di fare il punto della situazione per comprendere meglio sia le posizioni di chi l’apprezza sia quelle di chi ravvede in esse un’offesa alla città, ma soprattutto per dirvi <p> Installazione di Gaetano Pesce a Napoli: meme, polemiche e la storia continua MondoUomo.it.</p> Mondouomo.it - Installazione di Gaetano Pesce a Napoli: meme, polemiche e la storia continua… Leggi tutta la notizia su Mondouomo.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nelle ultime settimane l’dell’opera “Tu sì ‘na cosa grande”, nata dall’omaggio dell’artista ligurealla città, continua a far discutere. Cerchiamo allora di fare il punto della situazione per comprendere meglio sia le posizioni di chi l’apprezza sia quelle di chi ravvede in esse un’offesa alla città, ma soprattutto per dirvi die lacontinua MondoUomo.it.

“Tu si ‘na cosa grande” : tra battute e critiche il Pulcinella di Gaetano Pesce è già nel cuore dei napoletani - È uno dei commenti che abbiamo raccolto ascoltando le opinioni dei passanti che si fermavano a scattare foto sotto Tu si ‘na cosa grande. È un omaggio alla città dello scultore e designer ligure Gaetano Pesce, deceduto a New York nei mesi scorsi. “Se dobbiamo farne un discorso mediatico, sta funzionando, perché la gente ne parla”. (Notizie.com)

“Tu si ‘na cosa grande” - l’opera di Gaetano Pesce ora è anche un gelato : l’omaggio di una gelateria all’installazione dedicata a Pulcinella - Per riprodurla, il noto gelataio, molto attivo sui social, ha scelto nutella e vaniglia, ma gli altri gusti che simboleggiano i molteplici colori della versione originale non sono stati ancora resi noti. . Non è la prima volta che a Napoli, e provincia, pasticceri e gelatai si cimentano nella riproduzione di opere o personaggi famosi: su tutti gli idoli della squadra di calcio Napoli, come ... (Ilfattoquotidiano.it)

“Pulcinella di Gaetano Pesce è costato oltre 220 mila euro” : scoppia la polemica per i costi. Ma i figli difendono l’opera : “Nostro padre non avrebbe mai offeso la città” - I due hanno quindi voluto condividere un dolce ricordo del genitore, scomparso nell’aprile di quest’anno, e del legame con la città partenopea: “Ricordiamo perfettamente quella passeggiata sul lungomare di Napoli con papà, quando ci siamo imbattuti in un Pulcinella. L’ultima polemica riguarda appunto il lato economico, mentre sui social l’installazione è ormai virale anche per via della forma ... (Ilfattoquotidiano.it)